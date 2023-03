Evil Dead: The Game, annunciata la Game of the Year Edition, arriverà anche su Steam

Il publisher Saber Interactive e gli sviluppatori di Boss Team Games hanno annunciato Evil Dead: The Game - Game of the Year Edition, una versione completa del titolo che sarà disponibile dal 26 aprile 2023 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, sia su Epic Games Store che su Steam, segnando il debutto del gioco multiplayer basato sui film della serie La Casa nello store di Valve.

Stando all'annuncio ufficiale, questa nuova edizione dell'action multiplayer PvP e PvE include il gioco base e i sei DLC pubblicati dopo il lancio e altri extra, incluso "Who's Your Daddy". Questo DLC sarà disponibile sempre il 26 aprile come parte della Game of the Year Edition o acquistabile separatamente e includerà dei contenuti a tema con la serie TV Ash vs Evil Dead, nello specifico:

Questo DLC sarà disponibile sempre il 26 aprile come parte della Game of the Year Edition o acquistabile separatamente e includerà dei contenuti a tema con la serie TV Ash vs Evil Dead, nello specifico:

- Brock Williams: Il padre di Ash in persona, Brock è immune alle respinte e ha diverse auree che può scatenare per aiutare i suoi compagni di squadra. Queste auree cambiano dinamicamente in base al numero di membri della famiglia Williams presenti in squadra. Nuovo demone - Schemer: Basato sul famigerato boss demoniaco Baal, lo Schemer è uno specialista delle trappole che confonde i sopravvissuti con le illusioni. Le sue marionette infliggono danni maggiori con una serie di attacchi basati sui livelli di paura dei sopravvissuti.

Nuovi abiti per Ash, Amanda e Pablo.

I contenuti scaricabili aggiuntivi inclusi in Evil Dead: The Game - Game of the Year Edition includono anche una serie di Sopravvissuti e Demoni bonus con poteri e abilità unici, oltre a molti oggetti cosmetici per personalizzare i personaggi. Al momento non è stato rivelato il prezzo di questa edizione.