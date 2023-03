Xbox Game Pass Friends & Family sembra costare di più negli USA? Non proprio [aggiornata]

Come segnalato tramite Twitter, pare che Microsoft abbia per errore svelato il prezzo USA di Xbox Game Pass Friends & Family tramite la dashboard di Xbox. La cifra mostrata è 39.95 dollari (5 accessi), rispetto al 14.99 dollari (1 accesso) regolare. Si tratta però di un prezzo più alto rispetto a quello attivato in altre regioni, come ad esempio l'Irlanda, dove costa 21.99€ (5 accessi), rispetto al solito 12.99€ (1 accesso). Il servizio non è disponibile in Italia per il momento.

Aggiornamento, 10:55 - Grazie a una segnalazione dell'autore del tweet che trovate poco sotto, è confermato che si tratta di un "falso allarme". Tramite ResetEra, l'utente ha segnalato come 39.95 dollari sia il prezzo del servizio in Nuova Zelanda. Tale cifra corrisponde a 25 dollari USA, quindi perfettamente in linea con i prezzi classici del servizio. Il giocatore che ha condiviso queste informazioni è americano, ma aveva cambiato la regione della console per accedere in anticipo a Resident Evil 4 Remake e si è dimenticato di fare il cambio alla regione USA dopo aver fatto l'accesso al gioco. Ha confermato l'errore e si è scusato. A seguire trovate la notizia originale.

Notizia Originale: Al momento della scrittura di questa notizia, Microsoft non ha svelato ufficialmente il prezzo USA di Xbox Game Pass Friends & Family, quindi è possibile che le informazioni mostrate dall'utente Twitter non siano definitive o corrette.

Ammesso però che lo siano, si tratterebbe di un aumento di prezzo significativo, visto che il rapporto euro-dollaro sarebbe 21.99€-23.94$. Ovviamente i prezzi non sono mai un rapporto 1:1, ma nel caso dell'abbonamento mensile la cifra è quasi identica (12.99€ sono 14.14$, molto vicino a 14.99$). Pare quindi che la versione USA costerà di più.

Questo fa sorgere anche una domanda: il prezzo USA di Xbox Game Pass Friends & Family è forse un primo segnale di un aumento del costo di questo specifico modello del servizio anche nel resto del mondo? 39.95 dollari sono circa 37€, un netto aumento rispetto ai 21.99€ attuali. Ovviamente si tratta solo di una speculazione per il momento e, in ogni caso, condividere l'abbonamento con altre quattro persone garantirebbe un netto risparmio rispetto al prezzo della versione base di Xbox Game Pass Ultimate.

Per ora non possiamo far altro se non attendere nuove informazioni ufficiali. L'unica certezza è che Microsoft ha disattivato la fase di prova a un euro di Xbox Game Pass.