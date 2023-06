Resistor annunciato al Future Game Show

Al Future Game Show è stato annunciato Resistor, un'avventura gioco di ruolo con forti elementi da gioco di guida e uno stile grafico anime. Del gioco è stato mostrato anche un trailer, che potete vedere qui di seguito:

Nell'anno 2060 i governi mondiali si sono distrutti a vicenda da tempo e, al loro posto, si sono formate città-stato autosufficienti presiedute da una serie di potenti organizzazioni. All'interno delle mura di queste metropoli urbane densamente popolate, i cittadini godono di una vita di comodità ed eccesso, ben lontani dalle crude realtà delle comunità disseminate nelle sconfinate lande desolate del mondo esterno.

Per rimanere ""in competizione, restando amichevoli"", le società fanno a turni nell'organizzazione di un torneo annuale di corse per le masse, mettendo le squadre migliori e gli sfidanti più coraggiosi l'uno contro l'altro in una serie di inebrianti corse mortali ad alta velocità. Il premio finale? Un biglietto di sola andata per diventare un cittadino a tutti gli effetti, e avere una vita migliore, all'interno delle città.

Per Aster, l'evento di quest'anno, sponsorizzato da Dekker Industries, rappresenta un'opportunità per accaparrarsi l'assicurazione sanitaria fondamentale per la sopravvivenza della madre malata. Ma la vita dietro la splendente facciata dell'utopia aziendale di Ethan Dekker è davvero idilliaca come sembra?

La lotta per il podio diventa rapidamente una guerra per distruggere il sistema! Riunisci i tuoi compagni di squadra, accendi i motori al plasma e, soprattutto, RESISTI.

Un vivido open world: mettiti in viaggio e attraversa lande desolate sotto il sole cocente a bordo del tuo veicolo oppure scendi ed esplora avamposti polverosi e insediamenti selvaggi.

Partecipa a tornei ad alta adrenalina: gareggia con i compagni di squadra in gare dall'altissima posta in gioco, con esplosivi scontri tra veicoli e acrobazie che sfidano la forza di gravità.

Vivi una storia sconfinata: accetta missioni da un enorme cast di personaggi per aumentare la tua reputazione e sblocca ulteriori archi narrativi e finali multipli.

Sconfiggi boss impegnativi: confrontati con i tuoi più grandi rivali in rese dei conti in cui ci può essere solo un vincitore per sbloccare nuove abilità di guida.

Espandi il tuo territorio: sfrutta la tua crescente reputazione per migliorare la tua base e sviluppa aree della mappa sotto il tuo controllo per raggiungere nuove posizioni.

Guida la squadra perfetta: recluta compagni di squadra e gestisci i rapporti con il tuo team alle prime armi. Sviluppa affinità e sblocca bonus per agevolarti nelle gare.