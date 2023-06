Lords of the Fallen, il nuovo trailer del gameplay è una parata di splendidi boss

Lords of the Fallen è stato presentato al Future Games Show 2023 con un nuovo trailer del gameplay che si pone come una spettacolare parata di splendidi boss, ognuno descritto nel dettaglio dagli sviluppatori.

Nello specifico, il video illustra le due dimensioni a cui potremo accedere durante la campagna, ognuna caratterizzata da pericoli differenti e abitata da creature raccapriccianti, come si può vedere appunto in queste sequenze.

In uscita il 13 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Lords of the Fallen punterà insomma forte su questo aspetto dell'esperienza, e alcuni dei nemici visti nel trailer di oggi rimarranno senz'altro impressi nella memoria dei giocatori.

Si passa infatti da boss letteralmente enormi e mostruosi ad altri di dimensioni più contenute, ma che sprizzano crudeltà e malvagità da ogni poro, vedi ad esempio il cavaliere dell'Inquisizione con i suoi devastanti strumenti di tortura con cui cercherà di uccidervi nella maniera più dolorosa possibile.

Naturalmente lato gameplay gli sviluppatori non mancheranno di imprimere a Lords of the Fallen un ritmo ancora più coinvolgente e meccaniche particolarmente solide, legate anche all'uso delle armi e delle diverse build che avremo modo di costruire durante la campagna.