Instinction: nuovo trailer dell'FPS con dinosauri in Unreal Engine 5 dal Future Games Show

Durante il Future Games Show gli sviluppatori di Hasbane Interactive hanno presentato un nuovo trailer di Instinction, un action shooter in prima persona con dinosauri realizzato con Unreal Engine 5.

Per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita, che purtroppo non è proprio vicinissimo: si parla infatti del terzo trimestre del 2025, con il gioco attualmente in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S, ma in compenso l'early access inizierà nel tardo 2023.

Stando ai primi dettagli apprendiamo che il gioco proporrà un'avventura preistorica ambientata in un mondo perduto, in cui dovremo vedercela con oltre 24 specie di dinosauri differenti e fare luce sui misteri di un'antica civiltà.

"Vivi un'avventura d'azione basata su una storia cinematografica con combattimenti, esplorazioni ed enigmi, in cui gli ambienti possono essere insidiosi e belli come le creature che incontri. Gli enigmi ambientali ti faranno completare missioni e cercare antichi manufatti lasciati da una civiltà sconosciuta scomparsa da tempo, o almeno così sembra, mentre navighi in luoghi mozzafiato e intraprendi un viaggio indimenticabile", recita la descrizione ufficiale.