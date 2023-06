Head Bangers Rhythm Royale annunciato all'FGS 2023: è un battle royale party game con i piccioni

Al Future Games Show 2023 è stato annunciato Head Bangers Rhythm Royale, in arrivo nel 2023 su Switch, PC, PS5 e Xbox Series X|S. Potete edere il trailer qui sotto.

Head Bangers Rhythm Royale viene descritto come "un gioco battle royale basato sul ritmo in cui i giocatori (piccioni?) si sfidano in mini-giochi per diventare il maestro degli headbanger". Supponiamo quindi che si tratti di un gioco simile a Fall Guys.

Secondo la descrizione dell'FGS, "Invece di inseguire ed eliminare i giocatori avversari in una battaglia royale per diventare l'ultimo piccione in piedi, Headbangers Rhythm Royale vi metterà contro i vostri rivali in una serie di mini-giochi basati sul ritmo. In questi giochi dovrete dimostrare le vostre abilità di ballo e la vostra dedizione al ritmo, per poter avanzare nei turni e infine essere incoronati Master Headbanger. L'atmosfera è quella di un vero e proprio party game, quindi è probabile che durante i testa a testa si vedano power up e altri modificatori per rendere le cose più vivaci e ottenere un vantaggio tattico sui rivali."