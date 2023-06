En Garde!, il provato di un gioco a base di cappa e spada che punta a farci ridere

Era il giugno 2018 quando un team di studenti della scuola francese Supinfogame Rubika realizzò En Garde!, un progetto di fine corso studi di piccole dimensioni pubblicato online e divenuto alquanto famoso, raccogliendo 18.000 download su Itch.io. Saltando avanti di cinque anni esatti, En Garde! è ora un vero gioco completo che abbiamo avuto la possibilità di provare grazie a una demo. Ripresentato al Future Game Show, questo gioco d'azione con data di uscita fissata ad agosto 2023 ci ha permesso di provare una sorta di prologo e un'arena di combattimento, scoprendone le qualità narrative e di gameplay. Questa demo è disponibile per tutti su Steam da ora e lo sarà nuovamente durante lo Steam Next Fest del 19-26 giugno. Per tutti i dettagli, continuate a leggere il nostro test di En Garde!.

Adalia de Volador, l’eroina di cui avete bisogno Adalia deve scontrarsi contro orde di soldati e guardie Noi siamo Adalia de Volador, un'abile spadaccina che vede la propria spada sottratta da El Vigilante, un eroe di strada che si ribella alle guardie nella cittadina portuale spagnola che fa da sfondo alla vicenda. La demo è solo un accenno del gioco completo, ma ci permette di vedere subito come l'avventura sarà profondamente comica, con personaggi buffi e battute ogni tre per due, con dialoghi teatrali e sopra le righe. Anche il doppiaggio è ottimo, accompagnato da una piacevolissima colonna sonora che incalza l'azione e le assurde scene di trama. La trama verterà attorno al Count-Duke, crudele nobile che vessa la città. Difficile dire, per ora, se la narrazione sarà particolarmente elaborata, ma ci aspettiamo una trama semplice e leggera, pensata per far ridere e mettere in scena situazione assurde. Il focus di En Garde! è prima di tutto il gameplay, infatti, con la trama e il contesto che fanno più che altro da sostegno. Adalia, come detto, è una spadaccina e il sistema di gioco si basa completamente su questo fattore. La giovane donna deve farsi largo nelle strette vie della città a suon di fendenti, affondi e parate, in un mix molto focalizzato e piacevole. Controller alla mano, possiamo eseguire una semplice combo per fare danno ai nemici, ma sarà abbastanza solo per i nemici più deboli. Praticamente tutti gli altri avversari sono troppo coriacei per andare giù in pochi colpi, quindi dovremo deviare i loro colpi (il tempismo della parata è generoso, non pensiate che sia un souls-like), schivare quelli che non possono essere bloccati, ma anche sfruttare l'ambiente attorno a noi per sfoltire le file dei nemici.

Ferisce più un secchio di una spada La trama ruota attorno al Count-Duke, un nobile prepotente L'ambiente è particolarmente importante in En Garde! grazie alla presenza di molteplici oggetti utili per stordire o eliminare gli avversari. Possiamo trovare casse o barili da calciare contro gli avversari così da calmarli per un po' mentre ci concentriamo su altri, oppure raccogliere e lanciare secchi, brocche o bombe che hanno tutti i propri effetti Ci sono anche rastrelliere per armi che schiacciano i nemici e ovviamente buttarli in acqua è sempre un buon modo per toglierli di torno. Il focus del combattimento non è quindi la pressione compulsiva dei tasti d'attacco, ma è fondato sullo studio dell'ambiente e delle varie possibilità, soprattutto nelle arene più grandi. Il tutto funziona molto bene, con la sola telecamera che alle volte fa un po' fatica a star dietro ai nostri movimenti repentini all'interno degli scontri ad alto ritmo. Nella demo c'è solo un'ambientazione, ma le immagini ufficiali anticipano una certa varietà cromatica in En Garde! Adalia, nella fase finale della demo, ottiene anche un'abilità a ricarica, che permette di eseguire un potente colpo in affondo contro un singolo nemico. Sappiamo che ve ne saranno altre, grazie ai trailer, ma sarà da vedere se queste ultime saranno fin troppo centrali e se limiteranno la varietà d'approccio dei combattimenti. Più in generale, la varietà potrebbe essere un problema di En Garde!. Nella demo abbiamo incontrato quattro tipi di nemici, più un boss che si è rivelato un po' troppo semplice come struttura della battaglia, fondata più che altro sull'arrivo di minion a supporto. Dovremo vedere se En Garde! sarà in grado di rinnovarsi per tutte le ore di gioco, altrimenti potrebbe rischiare di stancare. Non mettiamoci però le mani nei capelli per ora: il sistema di combattimento diverte ed è un ottimo punto di partenza. A livello visivo è inoltre piacevole, con una grafica semplice ma molto colorata, intensa e di facile lettura. A chiudere il pacchetto ci sono delle piccole fasi platform qui e là, molto facili e veloci, che riescono efficacemente a spezzare il ritmo tra un combattimento e l'altro.

En Garde! si presenta bene e ci ha divertito per la breve durata della sua demo. È chiaramente un'idea molto semplice, ma potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa per chi ama i giochi d'azione lineari e le trame leggere e comiche. Il sistema di combattimento, fulcro dell'intera esperienza, funziona e il focus sull'uso degli elementi ambientali e sulle parate fa sì che non diventi mai un "pestabottoni". Ad agosto sapremo se la versione completa sarà abbastanza varia da divertire fino alla fine.