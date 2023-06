En Garde!, il trailer dal Future Games Show 2023 per il gioco d'azione comico

Quest'oggi - 10 giugno 2023 - è andato in onda il Future Games Show 2023 durante il quale abbiamo avuto la possibilità di vedere in azione En Garde!, un gioco di cappa e spada dal taglio comico in arrivo ad agosto 2023. Vediamo il trailer per questa nuova avventura. È inoltre ora disponibile su Steam una demo.

En Garde! è nato come progetto studentesco tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018. Il prototipo, da circa 30 minuti, è arrivato online tramite Itch.io e ha ottenuto ben 18.000 download. Ora, il team di studenti si è ampliato ed è diventato un vero studio di sviluppo. Dopo in cinque anni, quindi, è finalmente pronto ad arrivare sul mercato un gioco completo.

Parliamo di un gioco d'azione nel quale vestiamo i panni di Adalia de Volador, una giovane spadaccina che vuole far terminare il regno del terrore di Count-Duke, un nobile che tiranneggia sulla città spagnola che fa da sfondo all'ambientazione. Dovremo sconfiggere le guardie a suon di affondi, parry, schivate e dovremo anche sfruttare l'ambiente per stordire ed eliminare gli avversari con maggiore facilità. L'avventura è inoltre raccontata con uno stile da commedia comica, con battute, dialoghi sopra le righe e una certa leggerezza generale.

Abbiamo anche avuto modo di provare in anticipo la demo di En Garde! e vi abbiamo spiegato cosa ne pensiamo qui.