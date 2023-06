Daymare: 1994 Sandcastle, un nuovo trailer dal Future Games Show 2023

Tra i tanti protagonisti del Future Games Show 2023 c'è stato anche Daymare: 1994 Sandcastle, che per l'occasione è tornato a mostrasi con un trailer nuovo di zecca in vista del lancio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in programma per il 30 agosto 2023.

Si tratta di un survival horror in terza persona prequel di Daymare: 1998, il gioco italiano nato dalle ceneri di un remake amatoriale di Resident Evil 2. Nel gioco vestiremo i panni dell'agente speciale Dalila Reyes, un ex spia governativa ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S., che è stata incaricata di intrufolarsi in un avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti, dove ad attendere la sua unità ci sono dei pericolosi mutanti.

In attesa del lancio potrete provare Daymare: 1994 Sandcastle grazie alla demo gratuita per PC disponibile su Steam e leggere il nostro provato pubblicato lo scorso mese, dove Simone Tagliaferri afferma:

"La demo di Daymare: 1994 Sandcastle ci è davvero piaciuta. Provandola ci è sembrato che gli sviluppatori abbiano raggiunto una loro maturità e che da Daymare: 1998 siano cresciuti parecchio in consapevolezza e nella capacità di gestire un survival horror, aggiungendo anche qualcosa di unico come il Frost Grip che, se ben usato per l'intera esperienza, non potrà che fargli bene. Comunque sia, staremo a vedere se le ottime impressioni che abbiamo avuto saranno confermate con la versione finale."