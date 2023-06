New Cycle annunciato con un trailer: un city builder post-apocalittico con demo disponibile

Nel corso del Future Games Show 2023 è stato presentato New Cycle, un gestionale con elementi in stile city builder che ci vede impegnati nella ricostruzione di una civiltà dopo la distruzione quasi totale del mondo in seguito a un'enorme eruzione solare.

Sviluppato da Core Engage, il gioco presenta alcuni aspetti simili a Frostpunk, con la necessità di costruire una nuova civiltà in grado di gestire le poche risorse rimaste disponibili sulla superficie terrestre e sopravvivere il più a lungo possibile attraverso nuove forme di organizzazione.

Come vediamo nel trailer, New Cycle è un gestionale che punta molto anche sull'atmosfera e il sostrato narrativo, mettendo in scena una situazione piuttosto coinvolgente.

In base a quanto possiamo vedere, la struttura mischia elementi tipici del city builder classico con altri che abbracciano caratteristiche più peculiari, legate alla sopravvivenza della società in situazioni estreme. Con l'ampliarsi della città, tuttavia, le cose cominciano a farsi più complesse e la società più strutturata, aprendo nuove possibilità di gameplay.

New Cycle non ha ancora una data d'uscita precisa ma dovrebbe arrivare nel corso del 2023 su PC attraverso Steam, dove è già presente una demo.