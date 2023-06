Luto, nuovo trailer annuncia l'uscita della demo gratuita su Steam

Luto, l'horror game sviluppato da Broken Bird Games, è stato mostrato nuovamente con un trailer al Future Games Show 2023 per annunciare la disponibilità di una demo gratuita su Steam.

Per scaricarla vi basterà visitare la pagina del gioco sulla piattaforma Valve e cliccare sul pulsante "scarica Luto demo", così da provare in anteprima l'interessante esperienza in arrivo prossimamente non solo su PC ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.

"Luto è un'esperienza narrativa di orrore psicologico in prima persona in cui interpreti il ruolo di un individuo incapace di lasciare la propria casa. Cercare una via di fuga ti porterà lungo una serie di percorsi che metteranno alla prova i tuoi sensi", recita la sinossi ufficiale.

"Esplora il dolore della perdita di una persona cara, l'orrore dell'insicurezza verso l'oscurità che si nasconde dietro l'ansia e la depressione. Entra in un luogo misterioso pieno di segreti da scoprire e sfide da affrontare. Decifrarli tutti non sarà un compito facile, riuscirai a distinguere la realtà dalla finzione? Scopri un orrore ambientale e sensoriale in cui vivrai la paura di numerose fobie."