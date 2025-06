L'orrorifico Luto ha un trailer del gameplay e una data di uscita

Luto è stato mostrato con un trailer del gameplay durante il Future Games Show: l'esperienza horror sviluppata da Broken Bird Games ha una data di uscita e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 23 luglio.

Nel gioco vestiremo i panni di una persona che si ritrova intrappolata nella propria casa, incapace di fuggire: ogni tentativo in tal senso la farà sprofondare ancora di più in un incubo fatto di illusioni, simbolismi e paure inafferrabili, dove nulla è come sembra e ogni passo può confondere i sensi.

La casa, apparentemente familiare, si trasforma presto in un labirinto angosciante, popolato da presenze e ricordi che non trovano pace. In particolare, al centro dell'esperienza ci sarà il tema della perdita, il vuoto determinato dall'assenza di una persona amata.

Luto parla di come quel dolore possa degenerare in un ciclo di ansia, depressione e disperazione, mentre il nostro personaggio fa sempre più fatica a distinguere fra realtà e finzione, attraversando scenari evocativi che riflettono il suo stato mentale.