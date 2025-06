Future Games Show: Summer Showcase 2025: tutti i giochi, i trailer e gli annunci

Ormai è uno degli appuntamenti chiave di ogni "periodo dei videogiochi". Il Future Games Show: Summer Showcase 2025 ha un ruolo molto importante all'interno di questa estate dei videogiochi: è il contenitore prescelto da tanti publisher di piccolo/medio cabotaggio, attratti dalla grande platea garantita dall'editore americano e dai prezzi più contenuti rispetto a quelli che Geoff Keighley propone per entrare nella Summer Game Fest. Aspettiamoci, quindi, una moltitudine di progetti, qualche interessante world premiere, sperando in una qualità media alta. Andiamo, quindi, a scoprire tutti i trailer, i giochi e le novità del Future Games Show: Summer Showcase 2025.

Lo show completo Come al solito vi proponiamo lo spettacolo integrale, nel caso in cui non vogliate perdervi nemmeno un secondo. Si tratta di 40 giochi in un intervallo di 90 minuti circa. Adesso, invece, andiamo a ripercorrere la presentazione, gioco dopo gioco.

The Expanse: Osiris Reborn Si comincia, ovviamente, con una world premiere. Si è in un futuro lontano, dove una squadra di iperequipaggiati astronauti si sta per lanciare in missione. Dopo un veloce scontro tra navi spaziali il gruppo viene lanciato su di una base, dove trova della resistenza. Lo stile sembra quello di un gioco in terza persona a squadre, con il gruppo impegnato a salvare un obiettivo, ma è troppo tardi. Scopriamo si tratta di un gioco basato sull'universo di The Expanse, ma Osiris Reborn dovrebbe garantire tantissima varietà. Si tratta di un action RPG mosso dall'Unreal Engine 5.

Echoes of the End Si passa a un'atmosfera fantasy, ma lo stile anche in questo caso sembra quello di un action RPG nel quale si impersonerà una guerriera impegnata ad affettare decine di nemici con la sua spada, oltre che a prosciugarli con la sua magia. Non mancheranno fasi di esplorazione e altre narrative, per un progetto che sembra anche garantire dei buoni valori produttivi. Echoes of the End arriverà questa estate.

Whispers in the Fog Terza world premiere di fila. Questa volta le atmosfere sono horror e l'ambientazione orientale. Si vedono tori, lanterne e cornacchie, mentre ci si avventura in un bosco al crepuscolo. Ci siamo svegliati nella foresta senza memoria, senza mappa e con solo una torcia. E la sensazione di essere osservati. L'obiettivo di Whispers in the Fog è quello di provare a ricordare la strada per tornare a casa. Si tratta del nuovo progetto degli autori di Cabin in the Wood.

The Seven Deadly Sins Origins The Seven Deadly Sins Origins si mostra con un nuovo trailer, nel quale si possono vedere avversari, mostri giganteschi e magie, tutto in compagnia dei protagonisti dell'anime e del loro mondo di gioco. The Seven Deadly Sins Origins arriverà su PC e PS5 e le pre-registrazioni sono aperte da oggi.

The Finals The Finals è ancora vivo e porta qualche secondo di gioco alla presentazione. La Stagione 7 è alle porte e con lei arriveranno diverse novità in questo stiloso sparatutto in prima persona online.

Herdling Un simulatore di pastore si mostra. Le atmosfere sono affascinanti, le creature molto curiose, ma la sfida di Herdling non sarà da sottovalutare, tra predatori affamati e percorsi angusti nei quali incanalare la mandria. Herdling è disponibile in demo a partire da oggi.

Sleep Awake Sleep Awake è stato creato dall'ex direttore creativo di Spec Ops: The Line e da un membro dei Nine Inch Nails Le atmosfere malate ci sono tutte, le musiche inquietanti anche, per un'esperienza che andrà valutata da qui al 2026.

Eriksholm: The Stolen Dream Eriksholm: The Stolen Dream è uno stealth puzzle game con una forte componente narrativa. È basato su una versione alternativa della scandinavia del 1900, con il protagonista che deve farsi strada tra avventure varie. L'ambientazione sarà parte centrale dell'esperienza, dato che racconterà in maniera viva e vivace le condizioni di vita dell'epoca, tra tecnologia emergente ed elementi legati al passato. Lo studio di sviluppo, nonostante sia molto piccolo, ha lavorato per creare un'esperienza cinematografica, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 15 luglio.

The Explorator In un mondo coloratissimo, che sembra uscito da un cartone animato si ambienta The Explorator. Dopo qualche paesaggio incantato, però, si passa a paludi e villaggi infestati, dove l'anima da FPS emerge chiaramente. The Explorator è in accesso anticipato su PC a partire da oggi.

Costance Costance è un metroidvania nel quale si potrà contare anche sul potere di un particolare pennello in grado di dare alla protagonista le capacità per affrontare nemici e visitare le molteplici ambientazioni. Lo stile sembra quello classico, si spera che Costance possa dare una pennellata di novità al genere. Il gioco uscirà il 24 novembre, ma è disponibile in demo a partire da oggi.

Titan Quest II Titan Quest II, un action RPG alla Diablo, porta le divinità greche sul palco del Future Games Show. Si tratta di un'esperienza piuttosto clasica da questo punto di vista, ma che si fa forza sull'esperienza del team e il fascino della mitologia greca. Ci saranno tante classi e tanti poteri da esplorare, in modo da trovare la combinazione preferita per farsi largo attraverso moltitudini di nemici. Non ci saranno microtransazioni nel gioco, ma il gioco sarà strutturato con DLC e contenuti aggiuntivi. Titan Quest II sarà in early access su Steam presto e uscirà questa estate, se tutto andrà bene.

Call of the Elder Gods Si tratta del seguito di Call of the Sea, un puzzle adventure uscito nel 2020, che adesso torna con nuovi enigmi, luoghi da esplorare e avventure. Tra panorami ghiacciati, caverne e nemici giganteschi, Call of the Elder Gods arriverà su PC e console "presto".

Ascendant In un mercato saturo di sparatutto online, eccone arrivare un altro. Questo Ascendant, però, cerca di dire la sua con uno stile particolare e avversari animaleschi.

Lost Eidolons: Veil of the Witch Un gioco di ruolo tattico con un tocco roguelite non si era ancora visto. Ecco, quindi, che Lost Eidolons: Veil of the Witch arriva a colmare questo vuoto. Con una trama classica e combattimento a turni, il gioco dovrebbe soddisfare le voglie dei fan del genere. Non mancheranno alberi delle abilità, sfide aggiuntive per un gioco in arrivo presto su PC e console, Switch inclusa.

Popucom Il coloratissimo sparattutto multigiocatore si mostra. Si tratta di un'opera curiosa, con tanti minigiochi e tante cose da fare, in una sorta di mix tra Splatoon e Split Second. Popucom sarà lanciato in queste ore. Firefighting Simulator: Ignite Firefighting Simulator: Ignite è un simulatore di pompiere, nel quale bisognerà provare a domare gli incendi e salvare le persone intrappolate nel fuoco.

The Bureau of Fantastical & Arcane Affairs Hip Flask Games presenta un action nel quale bisogna infiltrarsi nei labirinti nemici alla ricerca di nuove avventure, oltre che per ascoltare i nemici e negoziare con loro la resa. In questo modo comprenderete la storia che muove l'eroe e il Bureau. The Bureau of Fantastical & Arcane Affairs sembra perlomeno molto originale e arriverà quest'anno.

WTF: Waifu Tactical Force Reveal Team Waifu presenta un action dallo stile anime piuttosto riuscito e curioso, soprattutto per uno sparatutto a squadre a tre giocatori: WTF: Waifu Tactical Force Reveal. Il nome dovrebbe dire tutto: aspettatevi waifu a non finire, sparatorie e tanti costumi da cambiare.

Hirogami Hirogami è un action con visuale isometrica che ricorda i classici Zelda, non fosse per la capacità del protagonista di trasformarsi in animale. Grazie a questa capacità è in grado di superare ostacoli e nemici. Hirogami sarà disponibile da 4 settembre su PC e PS5.

EVE Frontier EVE Frontier è il nuovo gioco basato sull'universo di EVE Online. Si tratta di un MMO multipiattaforma che farà da punto di partenza per scoprire questo affascinante esperienza, nella quale sarà possibile letteralmente costruire un universo. EVE Frontier è disponibile adesso.

Formula Legends Formula Legends è la reinterpretazione in salsa arcade della Formula 1. Con una grafica colorata, il gioco prova a replicare il feeling delle vetture del passato, ma anche di quelle moderne. Il gioco è disponibile in demo a partire da oggi. Ne abbiamo parlato recentemente in una nostra anteprima di Formula Legends.

Carrellata di giochi 1 Cat-Astrophy, Phase Zero, Bloodgrounds e How 2 Escape lost Submarine si alternano sullo schermo, presentando brevemente quello che offrono ai giocatori.

Ahoy Ahoy è il nuovo gioco ambientato nelle indie occidentali creato con l'Unreal Engine 5. Non ci saranno solo le battaglie a bordo di vascelli, ma anche un accenno di narrativa a fare da collante alla storia, tra porti nascosti in piccole isole, commerci e mari da esplorare.

Carrellata di giochi 2 Flick Shot Rogues, Under Par Golf Architect, Blossom, Animalkind, Don't Wake the Beast e Worship sono i protagonisti della seconda carrellata di giochi con una demo su Steam.

SCUM SCUM è un survival shooter con elementi cooperativi e uno stile piuttosto eccessivo, tanto da vantarsi delle recensioni negative perché "chi le ha lasciate non era pronto per il gioco". La versione 1.0 arriverà il 17 giugno.

Deathground Deathground è un squad based survival shooter ambientato in un universo invaso da giganteschi dinosauri. Una sorta di Jurassic Park senza lieto fine e nel quale siete bloccati all'interno dell'isola. Ci saranno diverse mappe con diverse missioni da completare, costantemente braccati dai sauri. Deathground sarà in early access nei prossimi mesi.

Hell is Us Hell is Us è un interessante action adventure con elementi horror ambientato in un universo parallelo nel quale cavalieri si mescolano con droni, automobili ed elettricità. Non mancheranno personaggi coi quali interagire, missioni da portare a termine e nemici da affrontare e lande da esplorare. Non mancheranno creature da incubo, da affrontare armi da taglio alla mano. Hell is Us arriverà il 4 settembre su PC e console.

Fading Echo In Fading Echo saremo una specie di palletta colorata in grado di spostarsi nella mappa e ritrasformarsi in umano per combattere contro i nemici. O forse è un umano che si trasforma in palletta... Non mancheranno puzzle, aree da esplorare e tanta azione. Fading Echo arriverà su PC e console.

Sacrifire È il momento di Sacrifire, il primo gioco di ruolo con grafica 2D della serata, ispirato ai classici di Squaresoft degli anni '90.

Truxton Extreme Truxton Extreme è il ritorno dei classicissimi sparatutto a scorrimento, anche questi usciti dall'epoca 8 e 16 bit.

Lynked: Banner of the Spark Si fa un salto in avanti qualche decina di anni con un'avventura molto colorata con protagonisti un ragazzo con un rampino e il suo simpatico aiutante robotico. Tra gare di pesca, combattimenti e fasi di cucina ci sarà da combattere molti nemici con una grafica isometrica e un taglio anime. Lynked Banner of the Spark sembra essere anche cooperativo.

Joe & Mac Retro Collaction A proposito di ritorni dal passato, Joe & Mac torneranno dalla preistoria sui nostri monitor. Sono i due protagonisti di una riuscita serie di platform bidimensionali poi spariti dalle scene. Potremmo dire estinti.

Directive 8020 Directive 8020 è il classico gioco di Supermassive, ovvero un'avventura narrativa nella quale starà al giocatore scegliere l'evoluzione della storia. Ci saranno decisioni da prendere al volo che daranno vita a tanti percorsi alternativi e tanti finali differenti. Sarà anche possibile tornare indietro e giocare le parti mancanti e cambiare le proprie scelte. Uscirà quest'anno.

Cairn Cairn è un survival, ma basato sulle scalate. Bisognerà arrampicarsi scegliendo bene dove posizionare gli arti, ma anche stando attenti all'altitudine, alla stanchezza e al clima. Ogni errore porterà al fallimento. Cairn arriverà su PS5 e PC nel 2025, mentre la demo è stata pubblicata in questo momento.

Ground Zero Un survival horror in stile Resident Evil per PS1 sta per arrivare su PC e console. La maggiore differenza coi classici di Capcom sembra essere la protagonista di Ground Zero, che mette una parte del corpo ben in mostra, è un ritmo più accentuato.

Hark the Goul Rimando in tema grafica da PS1, ecco Hark the Goul un GDR in prima persona di stampo fantasy, in arrivo su PC.

Hela Hela è un'avventura nella quale si controlla una topolina coraggiosa in un lungo viaggio per la campagna americana in compagnia di qualche suo amico. Tra puzzle e minigiochi, avventure e giganteschi animale, Hela sembra un'avventura cozy piuttosto interessante.

Luto Un altro survival horror si mostra al Future Games Show. Luto sembra molto interessante, nonostante si capisca molto poco del gioco in sé. Ma dovrete aspettare poco, Luto arriverà il 27 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Reach Shuei Yoshida, ex capo di PlayStation, arriva a presentare Reach, il nuovo gioco di NDreams Elevation che, a suo dire, sarà rivoluzionario. Quello che possiamo vedere è un platform in prima persona con combattimenti e magia, che ricorda un po' Dishonored e Mirror's Edge. Sarà come promette Yoshida? Reach sarà solo in VR.

Duck Detective: The Ghost of Glamping Duck Detective: The Ghost of Glamping è una divertente avventura nel quale si interpreterà un detective anatra, impegnato a risolvere una moltitudine di casi. Il gioco arriverà su PC e console.

Ratatan Ratatan, il nuovo gioco dei creatori di Patapon, si mostra con un breve trailer ricco di musica, coloratissimo e stilosissimo. Si tratta di un gioco musicale nel quale bisognerà comandare schiere di soldati per combattere contro coloratissimi eserciti. La demo è disponibile a partire da oggi su Steam.

Agatha Christie - Death on the Nile Agatha Christie - Death on the Nile è la reinterpretazione negli anni '70 del celebre romanzo della scrittrice inglese. Poirot sarà bloccato in una crociera sul Nilo dove gli ospiti muoiono come mosche. Starà a noi aiutare il detective belga a risolvere il mistero su PC e console.

House Flipper 2 Scooby-Doo House Flipper 2 Scooby-Doo arriverà a ottobre su PC e console.

Mafia: The Old Country Mafia: The Old Country si mostra anche al FGS. Si tratta del prequel di Mafia ambientato in Sicilia, dove si racconta, in maniera spettacolare e romanzata, la nascita di Cosa Nostra e come dall'isola italiana i mafiosi si sono spostati negli USA. I toni sono quelli di una grande produzione, con una forte componente narrativa. Mafia The Old Country sarà disponibile dall'8 agosto.

Tenet of the Spark Tenet of the Spark sembra un Sifu sotto steroidi, ovvero un action adventure nel quale il combattimento ha grande importanza, ma ci saranno anche narrazione, puzzle ed esplorazione. Alternandosi tra i tre personaggi si potranno avere tre stili di combattimento differenti, in modo da ottimizzare il proprio attacco.

Crisol: Theater of Idols Blumhouse Games porta un suo horror. Atmosfere inquietanti, musiche d'atmosfera, mostruosità varie sembrano essere gli ingredienti di Crisol: Theater of Idols, oltre che una buona dose di azione in prima persona.