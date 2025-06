Crisol: Theater of Idols è stato annunciato con un trailer, è un sparatutto horror pubblicato da Blumhouse

Per l'occasione abbiamo visto il primo trailer e sequenze di gameplay del gioco, potrete guardarlo qui sotto. È stata svelata anche una finestra di lancio: sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S entro la fine del 2025 , dunque non dovremo attendere a lungo per giocarci.

Vediamo il primo trailer di Crisol: Theaters of Idols

Stando ai primi dettagli offerti, Crisol: Theater of Idols è un gioco horror/action in prima persona ambientato in Hispania, una versione distorta della Spagna. Vestiremo i panni Gabriel, un soldato che usa il sangue sia come arma che come risorsa vitale per compiere una missione divina affidataci dal Dio Sole ed esploreremo l'isola maledetta di Tormentosa, scoprendo oscuri segreti e affrontando nemici terrificanti. Questa macabra, quanto affascinante ambientazione fonde eventi storici, folklore e simbolismi religiosi per dare vita a un mondo unico e terrificante.

I poteri basati sul sangue del protagonista sono un elemento centrale all'interno del gameplay e potremo sfruttarli sia nei combattimenti che per la risolvere complessi enigmi. Infatti, Gabriel utilizza il suo stesso sangue per riempire il caricatore delle sue armi. Tuttavia, ogni proiettile ne consuma la vita, con il giocatore che dovrà trovare un equilibrio tra la vita e la morte.