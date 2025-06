Tenet of the Spark è stato presentato con un video al Future Games Show: gli sviluppatori del gioco, Roar Games, hanno parlato del protagonista dell'avventura, dell'ambientazione e del sistema di combattimento che hanno messo a punto.

L'incipit effettivamente è originale: Will, un giovane ex pugile, scopre di possedere l'abilità di richiamare due potenti guerrieri del passato, un vichingo e un azteco, perché combattano al suo posto, alternando i colpi nell'ambito di un sistema sulla carta entusiasmante.

Quando Will usa la Scintilla non si sostituisce semplicemente a uno degli altri combattenti, bensì proietta una parte della loro realtà all'interno dello scenario e questa meccanica viene sfruttata in Tenet of the Spark anche per altri scopi, ad esempio la risoluzione di enigmi ambientali.

I combattimenti non sono semplici scontri, ma veri e propri puzzle dinamici da risolvere: Will combatte con l'esperienza di un pugile, letale nei duelli ravvicinati, mentre il vichingo domina con il suo martello, devastando l'ambiente.

L'azteco, invece, colpisce con precisione millimetrica, sfruttando boomerang e vantaggi tattici legati al terreno. Ogni arena è progettata per stimolare un diverso approccio: oggetti da lanciare, piattaforme sopraelevate, zone vulnerabili da sfruttare.