The Spirit of the Samurai: trailer di annuncio per un bellissimo gioco in stop-motion dall'FGS 2023

Al Future Games Show 2023 è stato annunciato The Spirit of the Samurai, un gioco in stop motion ispirato dalla mitologia giapponese. Si tratta di un gioco d'azione a scorrimento laterale.

La descrizione ufficiale recita: "Assumete il ruolo di Takeshi, un samurai giapponese che deve proteggere il suo villaggio dall'assalto di un Oni che cerca di conquistare la terra con il suo esercito di non morti. Combattete contro il suo esercito di tengu, non morti e il terribile Jorogumo, tutti ispirati alla mitologia giapponese, in un'avventura cinematografica in stop-motion unica e brutale."

"Affrontate legioni di demoni armati con le armi dell'antico Giappone: l'iconica katana, la versatile lancia yari e il formidabile arco. Scatenate devastanti attacchi speciali e combo uniche per ogni personaggio mentre combattete verso il castello degli Oni."

"Ogni passo compiuto e ogni nemico sconfitto vi garantisce un'esperienza inestimabile. Sfruttatela per sbloccare il vero potenziale che è in voi, migliorando le vostre abilità, affinando le vostre statistiche e soprattutto padroneggiando una serie di mosse impressionanti che potrete formare in combo personalizzate."