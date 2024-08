L'action in stop-motion The Spirit of the Samurai torna a mostrarsi con un trailer al Future Games Show

A un anno dall'annuncio avvenuto proprio sul palco del Future Games Show, The Spirit of the Samurai è tornato a mostrarsi con un avvicente gameplay trailer, che potrete visualizzare nel player all'interno di questa notizia.

Si tratta di un action a scorrimento laterale con elementi da metroidvania realizzato in stop-motion, una tecnica raramente usata nei videogiochi, ma che garantisce un risultato davvero notevole, come possiamo vedere nel video qui sotto. The Spirit of the Samurai sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store durante l'autunno di quest'anno.