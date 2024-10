L'action in stop motion The Spirit of the Samurai ha una data d'uscita ufficiale

L'editore Kwalee e lo studio di sviluppo Digital Mind hanno annunciato la data di uscita ufficiale di The Spirit of the Samurai, action 2D realizzato con la tecnica dello stop motion. Sarà disponibile a partire dal 12 dicembre 2024, quindi subito prima di Natale. Inoltre per il prossimo Steam Next Fest, che inizierà il 14 ottobre, sarà lanciata una demo ufficiale, che consentirà di provare il gioco.