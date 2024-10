Forza Motorsport festeggia il primo anniversario con altre auto gratis e un nuovo tracciato

Lunedì 14 ottobre verrà presentato più nel dettaglio l'aggiornamento in questione, i cui primi contenuti dovrebbero comparire già dal 16 ottobre, attraverso un update gratuito su PC e Xbox Series X|S che porterà dunque diverse novità alla simulazione di guida.

Le maggiori novità arriveranno con l' Update 13 , che si preannuncia alquanto sostanzioso e che porterà con sé varie auto, di cui alcune gratuite al di fuori del Car Pass, e il ritorno di un tracciato noto ai fan della serie: si tratta di Sunset Peninsula, una delle piste inventate appositamente per la serie, che ritorna in scena dopo essere comparsa l'ultima volta in Forza Motorsport 4.

Forza Motorsport raggiunge il suo primo anniversario e Turn 10 ha deciso di festeggiare con nuove aggiunte, annunciate nel corso di una recente diretta in livestream dove sono state presente altre auto in arrivo e un nuovo tracciato che verranno aggiunti prossimamente nel gioco.

Sunset Peninsula e Mustang in arrivo

L'Update 13 di Forza Motorsport arriverà in corrispondenza con il "Mustang Month", il mese dedicato alla celebre casa automobilistica americana all'interno del gioco.

Un particolare di Sunset Peninsula

Le tre auto gratuite sono le seguenti:

2024 Ford #25 Mustang RTR

2024 Ford #88 Mustang RTR

2024 Ford #130 Mustang RTR

Gli utenti con il Car Pass potranno ottenere anche la Ford Mustang Dark Horse, oltre ad ulteriori auto in arrivo nel corso del mese.

L'update introdurrà anche la modalità Drift, nuove opzioni per Prove e Qualifiche nelle gare multiplayer private e ulteriori aggiornamenti riguardanti i regolamenti, oltre al suddetto tracciato di Sunset Peninsula.

In occasione del primo anniversario, Turn 10 ha anche svelato che i tracciati più utilizzati dai giocatori in questo primo anno sono stati Kyalami, Circuit de Sea-Franchorchamps e Maple Valley come podio, mentre le auto più utilizzate vedono al vertice 2020 Honda #73 LA Honda World Racing Civic, 2018 Ford Mustang GT e 2019 SUBARU STI S209.

Appuntamento dunque a lunedì prossimo per tutti i dettagli sull'aggiornamento in arrivo per Forza Motorsport.