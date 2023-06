Laika: Aged Through Blood, nuovo trailer dal Future Games Show, in arrivo una demo su Steam

Dopo un silenzio radio durato due anni, durante il Future Games Show abbiamo rivisto Laika: Aged Through Blood, il "motorvania" ispirato ai western di Brainwash Gang. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer ed è stato annunciato l'arrivo di una demo su Steam, in programma per il 19 giugno 2023.

Inoltre il team di sviluppo ha svelato che il gioco arriverà nel corso del 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, oltre che su PC via Steam ed Epic Games Store.

Laika: Aged Through Blood è un motorvania, termine coniato dagli sviluppatori per descrivere un metroidvania su due ruote, di ispirazione western ambientato in una landa desolata post-apocalittica. Il gioco racconta la storia di una tribù oppressa dalle forze occupanti e la storia personale di una madre guerriera dalle fattezze di un coyote che intraprende un infinito sentiero di vendetta per riprendersi ciò che il suo popolo ha perso.

"Guida, salta e fatti strada attraverso l'enorme mondo disegnato a mano sulla tua fidata moto.", recita la descrizione. "Corri attraverso la terra desolata ed esegui salti pericolosi, spara ai nemici in slowmotion e ricarica la tua pistola eseguendo un backflip! Usa i potenziamenti basati sulle abilità e continua a combattere battaglie impegnative contro grandi boss!"