Pacific Drive: gli sviluppatori fanno una panoramica del gioco in video

Il survival Pacific Drive è tornato a mostrarsi in occasione del Future Game Show. Gli sviluppatori hanno pubblicato un videodiario in cui hanno fatto una panoramica sul gioco, spiegandone di diversi aspetti e l'esperienza che vogliono proporre ai giocatori.

Pacific Drive è un survival particolare, in cui si cerca di cavarsela a bordo di una station vagon, tra materiali da recuperare, pericoli da evitare e miglioramenti da portare al veicolo. Si tratta di un gioco a suo modo molto interessante, sicuramente originale nel panorama dei survival.

Il Future Game Show è l'evento organizzato dalla testata Gamesradar in cui vengono presentati numerosi giochi, solitamente indie e doppia A. Quest'anno è stato il palco di Lords of the Fallen e di Layers of Fear, per citarne un paio.