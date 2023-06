Reveil, il trailer di annuncio di un nuovo gioco horror dal Future Games Show 2023

Al Future Games Show 2023 è stato annunciato con un trailer Reveil, un gioco horror in arrivo su PC nel 2023.

La descrizione ufficiale recita: "Una storia unica, visivamente accattivante e mentalmente impegnativa. Enigmi variegati, domande senza risposta, indizi confusi e una psiche inquietante richiedono molto sia al giocatore che al protagonista, Walter Thompson."

"In REVEIL, il giocatore è immerso in un mondo progettato con attenzione ai dettagli in cui i confini tra realtà e illusione si confondono. L'ambientazione è un ambiente ispirato al circo degli anni '60, che assume presto caratteristiche surreali. Scoprite la psiche e il passato di Walter Thompson: il mondo diventa più cupo, misterioso ed enigmatico man mano che si procede. Una volta presi nel vortice di pensieri ingannevoli, frammenti di memoria e visioni misteriose, l'unica possibilità è quella di immergersi più a fondo, nella speranza di trovare risposte alla propria situazione e condizione, anche se questa speranza sta lentamente svanendo. L'unica cosa che vi impedisce di arrendervi è la volontà di trovare Martha e Dorie. Non chiudete gli occhi ai suggerimenti lasciati dalle due, ma teneteli ben aperti e... cercate di non perdere la testa."