Stray Gods: The Roleplaying Musical, trailer e dettagli dal Future Games Show 2023

Stray Gods: The Roleplaying Musical è stato protagonista di un trailer durante il Future Games Show 2023: in uscita il 3 agosto su PC, il gioco sviluppato da Summerfall Studios ci catapulterà in un mondo fantasy moderno per raccontare la storia di Grace.

Studentessa universitaria che ha abbandonato gli studi, la ragazza riceve il potere di una Musa e dovrà utilizzarlo per scoprire la verità dietro la morte della persona che l'ha preceduta in questo importante ruolo. "Deciderai tu con chi Grace si alleerà, chi potrà fidarsi e chi potrebbe tradirla in questo bellissimo gioco di ruolo musicale illustrato a mano."

"Scritto da David Gaider, Stray Gods è una storia fantasy urbana di ricerca del proprio posto, di presa in mano del proprio destino e di scoperta delle risposte. Le tue scelte cambieranno i finali, così come il percorso che seguirai per arrivarci."

"Affascina, negozia o impone la tua volontà nel loro mondo nei panni di Grace, giocando attraverso numeri musicali originali e interattivi composti dal compositore candidato al Grammy Austin Wintory, Tripod (i musicisti Scott Edgar, Steven Gates e Simon Hall) e la stessa Montaigne (Jess Cerro) dell'Eurovision Australia."

"Completamente orchestrati ed eseguiti da un cast di tutto rispetto, ti sembrerà di essere proprio sul palco. Con migliaia di possibili variazioni basate sulle tue scelte, creerai la colonna sonora della tua esperienza musicale unica nel suo genere."

"Immergiti in un mondo nascosto di dei e mostri della mitologia greca mentre conosci una serie di personaggi divertenti, enigmatici e affascinanti."

"Dimentica quello che sai su queste creature mitologiche - in Stray Gods stringerai amicizia e troverai nemici con molti nomi familiari, ma non così familiari storie. Gioca come protagonista e come aiuto scenico mentre determini la storia che vuoi raccontare attraverso conversazioni e canzoni."