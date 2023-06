Space Gears annunciato con un video al Future Games Show 2023, uno strategico su Marte

Space Gears è stato annunciato nel corso del Future Games Show con un video di presentazione e si tratta di un interessante gioco di strategia fantascientifico ambientato su Marte.

Space Gears è dunque un titolo strategico che mischia elementi PvE e PvP per un gameplay decisamente veloce e ritmato, incentrato sulla costruzione di armate di mech da combattimento.

Il gioco punta soprattutto all'azione, con l'intenzione di fornire un gameplay accessibile e piuttosto immediato.

Come riferito dal team Pentapeak Studios, in Space Gears sono stati eliminati buona parte degli elementi di micro-gestione che sono tipici degli strategici di questo tipo, per concentrarsi soprattutto sul comandare le armate.

La base del gioco è dunque la costruzione di eserciti di mech da combattimento da lanciare contro i nemici, guardando soprattutto alle tattiche di battaglia più che alla gestione delle risorse e cose simili. Per chi punta soprattutto al sodo, dunque, Space Gears si presenta come uno strategico piuttosto indicato.

Non ha ancora una data d'uscita precisa, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2023 su PC attraverso Steam, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.