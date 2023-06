Steeel Seed: un gameplay trailer dell'action stealth dagli italiani di Storm in a Teacup

Tra i tanti protagonisti del Future Games Show 2023 c'è stato anche Steel Seed, il gioco d'azione e stealth in Unreal Engine 5 dal team italiano di Storm in a Teacup, autore tra gli altri N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure e Close to the Sun, che abbiamo rivisto in azione in un nuovo trailer con gameplay.

Il filmato presentato oggi ci permette di dare uno sguardo al mondo sci-fi in cui è ambientato Steel Seed e vedere in azione il gameplay, con gli sviluppatori in sottofondo che ci spiegano le dinamiche action e stealth alla base delle meccaniche di gioco.

"Steel Seed è un gioco d'azione e avventura stealth single player, ambientato in un futuro fantascientifico oscuro ed inquietante", recita la descrizione ufficiale.

"Nel corso di un epico viaggio all'interno di una gigantesca struttura gestita da intelligenze artificiali ostili, Zoe avrà Koby, un drone volante, come unico compagno. Salva l'umanità, trova tuo padre e rimani umano fino alla fine."

Steel Seed sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S durante il corso del 2024.