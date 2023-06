Go Fight Fantastic è un hack & slash a base cooperativa fra sci-fi e cani spaziali

Go Fight Fantastic è stato presentato al Future Games Show con un trailer: si tratta di un hack & slash a base cooperativa per tre giocatori con meccaniche action RPG e un'ambientazione sci-fi a cui non sembra mancare nulla, neanche i cani antropomorfi.

"Go Fight Fantastic è un hack n' slash per 1-3 giocatori che ha come protagonista un equipaggio di contrabbandieri interstellari, guidati dal loro capitano, il cane spaziale Bowie", recita la sinossi del gioco. "Durante una missione su Bird Planet, l'equipaggio si imbatte in un'invasione e diventa l'unica speranza di questo mondo un tempo pacifico."

"Fai squadra in modalità cooperativa (locale e online) oppure passa istantaneamente da un personaggio all'altro in modalità giocatore singolo."

"Veloce. Leggera. Vivacemente disegnata a mano. Combatti tra insidiose paludi, vette scoscese e insediamenti pittoreschi, incontra un fantastico cast di amici e nemici lungo il tragitto. In ogni partita si aggiunge un tocco unico, grazie a un certo grado di composizione casuale di livelli, incontri con i nemici e drop di potenziamenti."

"Attiva il simulatore di combattimento del capitano Bowie e affronta un infinito assalto alieno per scalare le classifiche online! Usa i punti di forza di tutti i tuoi personaggi per trionfare, raccogliere potenziamenti tra le ondate e ripetere. Più a lungo sopravvivi, più la sfida diventa impegnativa."

"Gioca nei panni di quattro personaggi diversi, ognuno dotato di un proprio stile di gioco, e personalizzali con gli aggiornamenti Meteorite persistenti che trovi nel gioco. Ti serve un guaritore in grado di infliggere danni ingenti? Oppure un attaccante armato di lame velenose? Puoi creare quello che vuoi!"