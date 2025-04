I voti delle recensioni di Steel Seed, il videogioco italiano

Vediamo i voti per Steel Seed .

Sono ora online le recensioni di Steel Seed , il videogioco d'azione e furtività di Storm in a Teacup. Vi abbiamo già proposto la nostra recensione, ma cosa ne pensa la stampa internazionale?

Le recensioni di Steel Seed

Al momento della scrittura, Steel Seed ha una media di 73 su 100 (9 recensioni) su OpenCritic, mentre ha una media di 64 su 100 (versione PC, 11 recensioni) e 71 su 100 (versione PS5, 7 recensioni) su Metacritic.

Ecco una lista di voti assegnati al videogioco:

Multiplayer.it - 7 / 10

PSX Brasil - 85 / 100

Games.CH - 80 / 100

Gameliner - 80 / 100

The SixthAxis - 80/ 100

Wccftech - 80 / 100

Noisy Pixel - 70 / 100

GameGrin - 70 / 100

Gamereactor IK - 70 / 100

CGMagazine - 70 / 100

But why tho? - 60 / 100

Metro GameCentral - 60 / 100

Finger Guns - 60 / 100

Game Rant - 60 / 100

IGN USA - 50 / 100

Shacknews - 50 / 100

IGN USA, tra i voti più bassi, scrive: "Steel Seed è maledetto dalla mediocrità. Il suo combattimento è un punto debole, così abrasivo che preferivo ricominciare intere aree quando venivo notato piuttosto che dovermi destreggiare tra i suoi limiti. Ma il vero problema è che tutto il resto, dai personaggi insipidi e la storia prevedibile, ai luoghi dimenticabili in cui si svolge la storia, alle sezioni stealth inizialmente divertenti che alla fine esauriscono la propria forza, perderanno la lotta per un posto nella mia memoria non appena avrò finito questa recensione. È un vero peccato, perché qui c'è una piccola manciata di momenti cromati e brillanti, ma sono sepolti sotto un sacco di ruggine".

PSX Brasil, il voto più alto, scrive invece: "Steel Seed è un'esperienza notevole, con un protagonista coinvolgente, un'ambientazione d'impatto e un gameplay versatile che invita alla sperimentazione. La combinazione di azione, furtività ed esplorazione è ben realizzata e la costruzione del mondo e la narrazione emotiva coinvolgono facilmente il giocatore. Tuttavia, problemi tecnici come bug occasionali e un'eccessiva oscurità in parti importanti del gioco compromettono l'immersione e la fluidità dell'esperienza, impedendo al titolo di raggiungere un livello ancora più alto. Nonostante ciò, il lavoro complessivo è solido e merita di essere evidenziato, soprattutto per chi apprezza i giochi con un forte appeal narrativo e atmosfere dense".

