La produzione di Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 comincerà a breve, secondo un rumor

Discorso leggermente diverso invece per Samsung Galaxy Z Flip7, che dovrebbe invece offrire il chip proprietario Exynos 2500 . Non sappiamo se in questo caso esisteranno varianti nell'adozione dei processori, similmente a quanto è avvenuto negli scorsi anni. Ai due modelli standard dovrebbe inoltre aggiungersi Samsung Galaxy Z Flip7 FE, la versione entry-level del pieghevole a conchiglia. Entrando nello specifico, quest'ultimo modello presenterebbe un display esterno dalle stesse dimensioni dei modelli precedenti, pari a 3,4 pollici di diagonale , con uno spessore leggermente superiore, pari a 7,4 millimetri .

In base a quanto riportato nelle ultime ore dal portale The Bell , infatti, la produzione su larga scala di Samsung Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 dovrebbe cominciare nel mese di maggio , confermando di fatto i precedenti rumor a tal proposito. Secondo le più recenti indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold7 sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite , protagonista indiscusso della maggior parte dei top di gamma di quest'anno, presente oltretutto all'interno della serie Galaxy S25.

Quando usciranno Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7

Non conosciamo al momento un preciso periodo d'uscita per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7: basandoci su quanto visto l'anno scorso con i dispositivi precedenti, entrambi i nuovi modelli pieghevoli vedranno la luce nel corso dell'estate, probabilmente a cavallo tra i mesi di luglio e agosto.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Chiaramente è bene precisare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice sudcoreana. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi, nell'attesa di un evento Galaxy Unpacked dedicato.