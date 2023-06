Mortal Kombat 1: ecco chi sta sviluppando la versione Nintendo Switch

Tramite le F.A.Q. del sito ufficiale di Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios ha svelato quale studio di sviluppo si occuperà del porting per Nintendo Switch del suo picchiaduro.

Come sappiamo il gioco arriverà anche su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con gli sforzi del team principale concentrati proprio sulle piattaforme di attuale generazione. Switch per certi versi fa storia a sé in quanto propone un'architettura e sfide tecniche molto differenti e per questo motivo i publisher si affidano a team esterni specializzati nel realizzare dei porting per la console portatile della grande N.

Nel caso di Mortal Kombat 1, lo sviluppo della versione Nintendo Switch è stato affidato a Shiver Entertainment, che in precedenza avevano lavorato anche quella di Mortal Kombat 11, in generale molto apprezzata ed elogiata persino dai tech enthusiast di Digital Foundry.

Non solo, riceveranno anche il supporto di Saber Interactive, che nel suo portfolio può contare anche la conversione di The Witcher 3: Wild Hunt. Insomma, parliamo di due team con una certa esperienza, dunque i giocatori di Nintendo Switch possono dormire sonni tranquilli.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2023 e sarà anticipato da una closed beta durante il mese di agosto, riservata a chi ha preordinato il gioco. La prossima settimana invece si svolgerà uno stress test a numero chiuso, ma solo su PS5 e Xbox Series X|S.