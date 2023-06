Mortal Kombat 1: annunciate date e orari dello stress test online, ecco come partecipare

NetherRealm Studios ha svelato le date e gli orari dello stress test online di Mortal Kombat 1, che permetterà a un numero limitato di giocatori di provare in anteprima questa nuova iterazione del picchiaduro.

Nello specifico i server apriranno i battenti dalle 17:00 italiane di venerdì 23 giugno e chiuderanno alla stessa ora di lunedì 26 giugno 2023. Lo stress test online purtroppo sarà disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, quindi i giocatori PC e Nintendo Switch rimarranno a bocca asciutta.

NetherRealm ci tiene a precisare che quello in programma la prossima settimana è un vero e proprio stress test per mettere alla prova i server di Mortal Kombat 1 e identificare potenziali problemi prima del lancio. Non si tratta di una beta dunque e in particolare non è legata in alcun modo a quella riservata a coloro che effettueranno il preorder, che si svolgerà nel mese di agosto.

Per partecipare dovrete recarvi a questo indirizzo ed effettuare il log-in con il vostro account Warner Bros. Games (se non lo avete uno dovrete crearlo), in modo da potervi registrare e avere una chance di essere selezionati. I posti sono infatti limitati e i giocatori verranno sorteggiati casualmente.

Lo stress test online di Mortal Kombat 1 inlcuderà la modalità 1v1 online e una versione limitata di Torri Klassiche in single player contro l'IA. Non sarà supportato il cross-play tra console differenti e non sarà necessario un abbonamento a PlayStation Plus o Xbox Live Gold per partecipare.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch a partire dal 19 settembre 2023. Giusto la scorsa settimana abbiamo pubblicato il nostro provato del nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios.