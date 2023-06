Park Beyond è arrivato su PS5, Xbox Series X|S e PC, demo disponibile per PS Plus Premium

Park Beyond ora è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC e per festeggiare l'occasione Bandai Namco e gli sviluppatori di Limbic Entertainment hanno pubblicato il trailer di lancio del loro gioco di simulazione e gestione di un parco divertimenti. Il filmato è completamente doppiato in italiano, ricordandoci che sia testi che voci del gioco sono localizzati nella lingua del Bel Paese.

Non solo, da ora è disponibile anche una prova di due ore di Park Beyond su PS5 per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium, un ottimo modo per farsi un'idea del gioco provandolo con mano. Se siete interessati potrete scaricare la demo tramite questo indirizzo.

Park Beyond è un gestionale dove i giocatori sono a capo di una vecchio complesso e dovranno aggiornarlo ed espanderlo per creare il parco divertimenti dei loro sogni. Il gioco mette a disposizione attrazioni tradizionali ma anche futuristiche e fuori di testa, tutte personalizzabili. Ad esempio potrete modificare a piacimento il percorso delle montagne russe e, perché no, aggiungere degli elementi fuori dalle righe, come dei cannoni che sparano a tutta velocità i vagoni sopra i binari. L'unico limite è la vostra fantasia.

A tal proposito, la creatività farà un passo in avanti ad agosto con l'aggiunta di mod.io, la piattaforma di condivisione dei contenuti generati dagli utenti, che permetterà dunque di condividere le proprie creazioni con altri giocatori in tutto il mondo e importare quelle più interessanti realizzate dalla community.

Park Beyond verrà supportato dopo il lancio anche con una serie di DLC, sia a pagamento che gratuiti, che inizieranno ad uscire a partire da questa estate. Tra i contenuti aggiuntivi troveremo nuovi temi per giostre, decorazioni, intrattenitori e molto altro ancora.