Diablo 4 è il gioco più visto su Twitch in Italia, con oltre 18 milioni di minuti che confermano il forte legame fra la serie Blizzard e la piattaforma streaming, nato con l'uscita del terzo capitolo della saga.

Capace di generare 666 milioni di dollari di ricavi in cinque giorni, Diablo 4 ha macinato numeri mostruosi, con più di 93 milioni di ore giocate nei primi quattro giorni e un traguardo prestigioso: è il gioco Blizzard venduto più velocemente di sempre.

Su Twitch, la community ha continuato a celebrare Diablo con lunghe sessioni di gameplay, analisi e scoperta del meraviglioso mondo di Sanctuarium, ancora più vasto in questo quarto capitolo, dove si combatte contro Lilith, la Figlia dell'Odio.

Anche su Twitch Italia i numeri sono stati impressionanti: nella prima settimana di disponibilità di Diablo IV, il gioco è stato il più visto, con oltre 18 milioni di minuti visti. Per celebrare al meglio l'arrivo del nuovo capitolo della saga, è stato realizzato un volume esclusivo che racconta in terzine dantesche la storia di Diablo, mostrato per la prima volta in diretta su Twitch da Kurolily, Cydonia e Sabaku.

"Quella di Twitch e Diablo è una storia iniziata già nel 2011, e racconta di community che si sono appassionate a un gioco, che ne hanno alimentato il mito, rendendolo tra i maggiori successi di un servizio di live streaming che ai tempi muoveva i suoi primi passi nel mondo digitale", ha dichiarato Jannik Hulshoff, senior director of EMEA Partnership di Twitch.

"Oggi, dopo più di dieci anni, questa storia ha dimostrato di avere ancora molto da dire: Diablo 4 ha confermato, ancora una volta, quanto profondi siano i legami che titoli come questo sono in grado di stimolare, tra le persone, tra gli streamer e le proprie community. E siamo felici che Twitch sia sempre di più lo spazio dove queste relazioni hanno modo di crescere."