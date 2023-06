I giochi sportivi sono stati una presenza fissa per tutta la storia dei videogiochi sin dagli albori, basti pensare a Pong. Indipendentemente dalla potenza tecnica delle macchine da gioco del periodo, i creativi di tutto il mondo hanno trasformato tanti tipi di sport in varie tipologie di videogiochi, via via sempre più complesse con l'arrivo di computer e console più performanti. Ovviamente questo non significa che opere meno realistiche siano scomparse, come dimostra Super Mega Baseball 4.

Lo stile leggero di Super Mega Baseball 4

Lo stile di Super Mega Baseball 4 è molto cartoon

Super Mega Baseball 4, come è facile intuire dalle immagini, è un gioco che non mira assolutamente a rubare spazio al più realistico MLB The Show. Non solo il titolo di EA non ha la licenza ufficiale del campionato professionistico statunitense, ma propone uno stile cartonesco e caricaturale, che gli permette di non prendersi troppo sul serio e non preoccuparsi del realismo di animazioni e ambientazioni, che sono quindi sempre adeguate all'opera, ma mai particolarmente impressionanti.

Lo stile cartoon, però, non significa in automatico che Super Mega Baseball 4 sia completamente privo di profondità. Con un approccio misto tra arcade e simulativo, il gioco di Metalhead permette di godersi una partita senza preoccuparsi troppo di strategie e mosse avanzate, ma mette a disposizione giocate raffinate e un sistema di controllo semi-manuale, decidendo, ad esempio, con poche pressioni se cercare di raggiungere una base aggiuntiva nel mentre la difesa recupera la palla oppure, dal lato opposto, fare un salto per raggiungere la pallina in tempo invece di lasciare all'IA tutto il lavoro.

I giocatori dispongono di varie statistiche che determinano la loro efficacia in varie situazioni e soprattutto hanno un livello di stanchezza, così che si debba gestire la squadra nel modo migliore nel caso di partite lunghe. A questo si sommano varie abilità, bonus e malus degli sportivi che condizionano le prestazioni dei giocatori, anche a seconda delle nostre azioni in campo.

In breve, chiunque voglia approfondire tutte le possibilità strategiche di Super Mega Baseball 4 (e non ha già esperienza con i precedenti capitoli, si intende) avrà molto da apprendere. In tal senso, il gioco propone una serie di tutorial testuali che spiegano tutte le meccaniche, ma potrebbe essere un po' soverchiante per un nuovo giocatore. Più in generale, l'interfaccia grafica di Super Mega Baseball 4 è alquanto ingombrante e, anche se si può ignorare il grosso di quel che c'è a schermo e comunque portare a casa un inning (alle basse difficoltà), sarebbe buona cosa rivedere nei prossimi capitoli l'interfaccia utente e alleggerire lo schermo, così da non confondere troppo gli ultimi arrivati.