I Cavalieri dello Zodiaco, il film: due nuovi video in vista dell'uscita nei cinema

Il film de I Cavalieri dello Zodiaco si mostra con due nuovi video che puntano ad aumentare l'entusiasmo dei tantissimi fan dell'anime in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche, prevista per il 26, 27 e 28 giugno.

In effetti una distribuzione di soli tre giorni per l'uscita italiana del film de I Cavalieri dello Zodiaco non sembra esprimere un'enorme fiducia nei confronti di questa trasposizione live action dell'opera di Masami Kurumada, che tuttavia continua a stimolare la curiosità degli appassionati.

In questo caso il primo spot, intitolato "Destino", si focalizza sulla figura di Seiya e di come il ragazzo sia predestinato a diventare un Cavaliere e a proteggere l'incarnazione terrena della dea Atena: un presupposto narrativo che non è cambiato rispetto al manga e all'anime.

Il secondo spot, "Il lavoro dei Cavalieri", elabora ulteriormente il concetto mostrandoci il rapporto fra Seiya e Isabel, ma anche lo spettacolare confronto con quello che sembrerebbe essere decisamente Ikki della Fenice.