The Lara Croft Collection: data di uscita e trailer per la raccolta su Nintendo Switch

Dopo una lunga attesa finalmente la The Lara Croft Collection è finalmente in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch. Crystal Dynamics ha infatti annunciato che la raccolta che include Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris sarà disponibile sulla console della grande N a partire dal 29 giugno 2023.

I preordini sono già disponibili su Nintendo eShop al prezzo di 24,99 euro a questo indirizzo. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Annunciati nel 2021, anche su Nintendo Switch è possibile vivere l'azione di questi due spin-off in compagnia di amici e altri giocatori grazie alla co-op per 2-4 giocatori.

Lara Croft and the Guardian of Light è uscito originariamente nel 2010 e vede la nostra esploratrice preferita unire le forze con il guerriero Maya Totec per sconfiggere il temibile Xoxolt, proponendo dinamiche di gioco action con visuale isometrica, senza rinunciare a rompicapi e fasi platform. Ecco la nostra recensione di Lara Croft and the Guardian of Light.

Dello stesso genere anche Lara Croft and the Temple of Osiris, il sequel uscito nel 2014, che anche in questo caso propone un gameplay basato sula cooperativa a 4 giocatori, dove ognuno impersona un personaggio con caratteristiche e abilità differenti. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Lara Croft and the Temple of Osiris.