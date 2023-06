Star Wars, il game director di 1313 dirigerà il gioco di Amy Hennig

Il game director di Star Wars 1313, Dominic Robilliard, ha annunciato che dirigerà il gioco di Star Wars scritto da Amy Hennig e prodotto da Skydance New Media, collaborando anche alla realizzazione dei tie-in Marvel dello stesso publisher.

Come ricorderete, Amy Hennig è entrata in Skydance nel 2019 per creare nuove esperienze narrative, e fra i progetti in cantiere ci sono sia un action adventure basato su Star Wars, sia uno dedicato a Captain America e Black Panther.

"Sono incredibilmente entusiasta di annunciare che mi unirò a Amy Hennig, Julian Break e l'incredibile team di Skydance New Media nelle vesti di game director", ha scritto Robilliard in un post pubblicato su LinkedIn.

"Collaborare con un così straordinario gruppo di sviluppatori e cimentarmi con gli universi iconici di Marvel e Star Wars (di nuovo!) è per me un sogno che si avvera, e non vedo l'ora di cominciare", conclude il game director.

Come detto, Robilliard ha lavorato come game director per Star Wars 1313 prima che il gioco venisse cancellato, nel 2013.