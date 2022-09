Captain America e Black Panther secondo Amy Hennig

Annunciato nel corso del Disney & Marvel Games Showcase , il progetto di Skydance New Media si è mostrato sotto forma di teaser in computer grafica. Fondamentalmente non sappiamo quasi niente, se non quel poco che abbiamo potuto dedurre dal teaser e che la stessa Hennig ha rivelato durante le interviste successive. Questo ci fa pensare che il gioco, non avendo ancora neppure una finestra di lancio potenziale, potrebbe uscire non prima di alcuni anni: nel frattempo possiamo fare solo congetture sul tipo di avventura che sarà.

Quindi alla fine era tutto vero, avevano ragione i leak e gli insider: Amy Hennig stava davvero lavorando a un videogioco Marvel incentrato su Captain America e, come trapelato negli ultimi giorni, Black Panther. Videogioco che tutt'ora non ha un titolo, ma solo uno slogan: "Quattro Eroi. Due mondi. Una guerra".

Dal fumetto al videogioco?

Pantera Nera in una scena del teaser

E di sicuro non sarà multigiocatore. Amy Hennig è stata chiarissima, a riguardo. Per la precisione ha affermato che sarà un'esperienza cooperativa dal punto di vista narrativo, non da quello ludico, e poi si è spiegata meglio con un riferimento a Uncharted. Casomai non lo sapeste, Hennig ha scritto le storie dei primi tre Uncharted, ne è stata direttrice creativa e ha fatto da consulente alla lavorazione di Uncharted: L'abisso d'oro. Tutto questo prima di lasciare i Naughty Dog nel 2014, dopo aver militato nelle loro file per anni. La Hennig era già nota nel settore, avendo scritto e diretto gli ottimi titoli della serie Legacy of Kain, compreso il pluripremiato Soul Reaver. Il suo stile può piacere oppure no, per carità, ma non si può negare che abbia talento, né che abbia un curriculum di tutto rispetto.

Parlando di Uncharted, Hennig ha spiegato di aver scoperto, un po' per caso e un po' no, che i giocatori vivevano le avventure di Nathan Drake in cooperativa, ma senza necessariamente impugnare un controller ciascuno. Erano semplicemente la storia e la struttura del gioco a coinvolgere i presenti, giocatori e spettatori, in una forma di esperienza condivisa.

Questo è esattamente ciò che dovrebbe essere anche questo nuovo titolo incentrato su quattro personaggi che condivideranno una singola campagna. Non sappiamo, tuttavia, quanti di loro saranno giocabili, anche se siamo convinti che lo siano un po' tutti e quattro. Possiamo tranquillamente scommettere su Capitan America e Pantera Nera, i quali, peraltro, non cominceranno l'avventura in ottimi termini, se dobbiamo credere allo scudo graffiato che si vede nel teaser, o alla brevissima scena in cui Pantera Nera "accoglie" Cap snudando gli artigli.

È importante precisare che la Pantera Nera in questione non è certo T'Challa, dato che il gioco si svolge all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, e quindi prima che Steve Rogers finisca ibernato per cinquant'anni. Il sovrano del Wakanda all'epoca era Azzurri, noto anche come Chanda, padre di T'Chaka e nonno di T'Challa. La sua storia è raccontata soprattutto in una miniserie a fumetti del 2010, Black Panther/Captain America: Le bandiere dei nostri padri.