Square Enix ha registrato il marchio Radec Engine, forse il suo nuovo motore grafico

Il 1° settembre 2022, Square Enix ha registrato in Giappone il marchio Radec Engine, probabilmente il suo nuovo motore grafico proprietario. La notizia è diventata pubblica solo qualche giorno dopo.

Il logo del Radec Engine

Attualmente Square Enix ha solo un motore interno registrato, il Luminous Engine, sviluppato da Luminous Productions, che sarà usato per l'imminente Forspoken, un gioco di ruolo d'azione open world davvero ambizioso. Alcuni suoi studi utilizzano dei motori di terze parti, come l'Unreal Engine 4 e Unity.

Purtroppo i dettagli sul Radec Engine sono scarsi, se non proprio nulli. Anche il fatto che sia un motore è sostanzialmente un'ipotesi, data la vaghezza della registrazione. Finora non è stato annunciato alcun progetto che lo utilizzi e non è stato mostrato niente di relativo, quindi è impossibile dare specifiche di qualsiasi tipo.

Speriamo che Square Enix lo presenti quanto prima, nel caso, così da mostrare cos'è in grado di fare.