Ubisoft+ gratis per un mese, Ubisoft vuole che proviate il suo servizio

Per celebrare il terzo anno del servizio, e accrescere la sua base utenti, Ubisoft ha annunciato una nuova offerta: la possibilità di abbonarsi gratuitamente a Ubisoft+ per un mese. L'offerta è valida fino al 10 ottobre 2022.

Ubisoft+ dà accesso a tutti i giochi della compagnia francese

Per usufruire dell'offerta potete partire dalla pagina principale di Ubisoft+, quindi sottoscrivere uno dei due piani disponibili: PC Access, che dopo i trenta giorni costerà 14,99€ al mese, o Multi Access (comprende anche Stadia), che costerà invece 17,99€ al mese. Considerate che l'abbonamento è bloccabile in qualsiasi momento, quindi non sarete costretti a pagare.

Ubisoft+ offre la possibilità di giocare a più di cento titoli dell'editore francese, tra i quali tutti quelli pubblicati di recente. Tra i titoli incusi spiccano Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Far Cry 6, Riders Republic e tanti altri ancora.

Giusto ieri è stata annunciata l'inclusione di alcuni gioco indie nel servizio, che diventa così sempre più ricco.