Brawlhalla: aggiunti due personaggi della serie Castlevania

In occasione dell'Ubisoft Forward, è stata annunciata una novità anche per il picchiaduro simil Smash Bros. Brawlhalla: l'arrivo di due personaggi della serie Castlevania di Konami, ossia Simone Belmont e Alucard. Vediamo il trailer che li presenta:

Entrambi i personaggi saranno giocabili a partire dal 19 ottobre 2022. Da notare che Simon Belmont è stato aggiunto anche a Super Smash Bros. Ultimate. Insomma, pare che Konami sti cercando di vendere il franchise Castlevania il più possibile, attivando collaborazioni ogni volta che ne ha l'occasione. Il che fa ben sperare per un nuovo capitolo della serie. In fondo sono dei segni di vita anche questi.

Simon Belmont in Brawlhalla

Erede della frusta Vampire Killer, Simon Belmont è un cacciatore di vampiri del diciassettesimo secolo, protagonista dei primi due episodi assoluti della serie: Castlevania e Castlevania II: Simon's Quest.

Alucard in Brawlhalla

Alucard, vero nome Adrian Fahrenheit Ţepeş, è invece un vampiro mezzosangue, figlio di Dracula e di Lisa, un'umana. Sarà proprio la donna a spingerlo a combattere contro suo padre, dopo avergli chiesto in punto di morte di non odiare gli esseri umani. La sua prima apparizione risale a Castlevania III: Dracula's Curse, ma la sua fama deriva soprattutto dall'essere il protagonista del capolavoro Castlevania: Symphony of the Night.