PS5 e PS4: multiplayer gratis nel weekend della prossima settimana, non richiederà il PS Plus

Per festeggiare l'anniversario dal lancio dei tier Extra e Premium del PlayStation Plus, Sony ha annunciato un nuovo weekend di multiplayer online gratuito su PS5 e PS4, il che significa che potrete giocare liberamente con amici e altri utenti online senza aver bisogno di alcun abbonamento.

Come riportato sul PlayStation Blog, per la precisione il multiplayer sarà gratis a partire dalle 00:01 italiane di sabato 24 giugno fino alle 23:59 del 25 giugno 2023. In pratica per 48 ore.

Se al termine del periodo gratuito vorrete continuare a giocare in multiplayer su PS5 e PS4, ovviamente sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus Essential, Extra o Premium. I prezzi sono rispettivamente di 8,99 / 13,99 / 16,99 euro al mese, 24,99/ 39,99 / 49,99 euro per tre mesi e di 59,99 / 99,99 / 119,99 euro per la sottoscrizione annuale.

Essential oltre all'online permette di accedere a sconti esclusivi e una serie di giochi gratuiti mensili, ecco quelli di giugno 2023. Essential aggiunge anche un vasto catalogo di giochi PS5 e PS4 inclusi nell'abbonamento, tra cui esclusive PlayStation come Demon's Souls Remake e Ratchet and Clank: Rift Apart. Infine il Premium comprende un catalogo di titoli classici PS1, PS3 e PS3, versioni di prova di alcuni giochi e la possibilità di giocare in cloud.

Precisiamo che il PlayStation Plus non è necessario per i giochi free-to-play come Apex Legends, Fortnite, Genshin Impact o per titoli specifici, come ad esempio Final Fantasy 14, che un canone mensile separato.