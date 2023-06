Star Wars, le riprese del nuovo film con Daisy Ridley inizieranno ad aprile 2024?

Le riprese del nuovo film di Star Wars con protagonista Daisy Ridley inizieranno ad aprile 2024, stando a quanto riportato dal giornalista e insider Jeff Sneider, una fonte ritenuta piuttosto affidabile per quanto concerne le produzioni Disney.

Come saprete, Disney ha rimandato moltissimi film Marvel, Star Wars e Avatar a causa dello sciopero degli sceneggiatori, che sta creando non pochi grattacapi all'industria cinematografica e televisiva americana. Ebbene, anche la nuova pellicola con la Ridley è rimasta coinvolta, con un'uscita spostata a maggio 2026.

"Ho detto in passato che Disney avrebbe affidato a Kathleen Kennedy la produzione del prossimo film di Star Wars, giusto? E che se non ci fosse stato un progetto in uscita a dicembre 2026 la presidente di Lucasfilm sarebbe stata liberata dagli impegni", ha detto Sneider.

"In questo caso non ci sarà un film di Star Wars in quel periodo, ma solo perché Disney lo ha rimandato a maggio 2026, visto che Avatar 3 richiedeva più tempo. (...) L'azienda non poteva avere sia Star Wars che Avatar nelle sale a dicembre 2025, per questo hanno rinviato il secondo a maggio 2026, ma le riprese inizieranno comunque ad aprile 2024."

Stando alle informazioni rivelate finora, il film di Star Wars con Daisy Ridley verrà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) e scritto da Steven Knight (Peaky Blinders), e vedrà la giovane Jedi impegnata nella creazione di un nuovo Ordine.