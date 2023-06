Marvel's Spider-Man 2: al via i pre-order, vediamo prezzi e dettagli delle edizioni

Marvel's Spider-Man 2 è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai possessori di PS5, che non vedono l'ora di vestire i panni di Peter e Miles e volteggiare tra i grattacieli della Grande Mela ricreata su PS5 da Insomniac Games. Il lancio è fissato per il 20 ottobre 2023 e in questo istante sono iniziati i preorder presso il PlayStation Store e i maggiori retailer italiani. Approfittiamo dell'occasione per riepilogare prezzi e dettagli di Standard Edition, Digital Deluxe Edition e Collector's Edition.

Iniziamo dai bonus di prenotazione validi per qualsiasi edizione e disponibili presso i rivenditori aderenti. Nello specifico riceverete:

Sblocco anticipato del costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive

Sblocco anticipato del costume Shadow Spider per Miles con 3 varianti di colore aggiuntive

Sblocco anticipato del gadget Ragnatela Traente

3 punti abilità

I bonus di prenotazione di Marvel's Spider-Man 2

La Standard Edition di Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile al prezzo consigliato di 80,99 euro euro sia in formato fisico che digitale su PlayStation Store e come potete immaginare non include nessun extra particolare se non i bonus di prenotazione di cui abbiamo parlato in precedenza.

Solo su PlayStation Store sarà possibile acquistare la Digital Deluxe Edition al prezzo di 89,99 euro, che include il gioco base, tutti gli incentivi per il preorder e:

5 costumi esclusivi per Peter

5 costumi esclusivi per Miles

Cornici e adesivi per la modalità foto

2 punti abilità

I bonus della versione digitale Deluxe di Marvel's Spider-Man 2

Infine abbiamo Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2 pensata per i fan più sfegatati. È in vendita al prezzo consigliato di 249,99 euro in esclusiva su PlayStation Direct a questo indirizzo, chiaramente in quantità molto limitate, quindi se siete interessati affrettatevi prima che finiscano.

Include un codice per scaricare la Digital Deluxe Edition del gioco con annessi tutti gli extra di questa edizione (no, non è incluso il disco di gioco). Il piatto forte è però rappresentato da una statuetta alta 48 cm che raffigura Peter e Miles alle prese con Venom.

La Collector's Edition di Marvel's Spider-Man 2

Che ne pensate, effettuerete subito il preorder di Marvel's Spider-Man 2 o attendere maggiori informazioni e il verdetto della stampa prima di decidere se acquistarlo al lancio? E in caso contrario quale edizione sceglierete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.