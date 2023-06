Final Fantasy 16 avrà una patch del day one, contrariamente a quanto detto da Square Enix

Sembra proprio che Final Fantasy 16 sia destinato a ricevere una regolare patch del day one, contrariamente a quanto era stato riferito in precedenza da Square Enix, con un aggiornamento che dovrebbe migliorare i problemi di performance rilevati anche nella demo.

Solo qualche settimana fa, gli sviluppatori avevano riferito - con una certa sicumera visti i tempi che corrono - che Final Fantasy 16 non avrebbe avuto una patch del day one, facendo pensare che il gioco fosse talmente ben ottimizzato su PS5 da non aver bisogno di ulteriori update al lancio.

Sembra però che Square Enix sia stata costretta a tornare sui propri passi, visto che di recente ha riferito che avrà aggiornamento per prestazioni, tuttavia è emerso più precisamente che avrà proprio una patch già disponibile al day one.

In base a quanto riferito, l'aggiornamento verrà messo a disposizione dal 20 giugno 2023 e richiederà il download di circa 300 MB di dati. L'update dovrebbe principalmente andare a sistemare i problemi di performance rilevati "in diversi punti" del gioco, oltre a un possibile bug che potrebbe bloccare la progressione e altri aggiustamenti "minori".

Effettivamente, i precari video che sono trapelati online da parte di utenti che sono già in possesso delle prime copie di Final Fantasy 16, prima di venire rimossi da Square Enix, mostravano alcune incertezze sul fronte delle performance, in particolare per quanto riguarda la modalità 60 fps, dunque restiamo in attesa di vedere se questo aggiornamento riuscirà a sistemare la situazione. Il gioco è atteso per il 22 giugno 2023 su PS5.