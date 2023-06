Hideo Kojima vuole andare nello spazio per creare un gioco da usare in tale situazione

Durante la presentazione del nuovo documentario a lui dedicato, Hideo Kojima ha svelato di voler andare nello spazio, anche per sviluppare un gioco che possa essere fruito proprio nello spazio, anche se non è ben chiaro il senso di questa affermazione.

Come riferito da Stephen Totilo di Axios, che ha avuto modo di assistere al panel di presentazione del documentario Hideo Kojima: Connecting Worlds al Tribeca Festival, sembra che alla domanda su cosa desideri fare nel prossimo futuro, Kojima abbia espresso il desiderio di andare nello spazio, evidentemente anche per motivi di "ricerca".



"Voglio andare nello spazio. Voglio raggiungere condizione e creare un gioco che può essere giocato nello spazio... Dunque per favore, qualcuno mi spedisca nello spazio", ha riferito il celebra game designer.

Sebbene sembri trattarsi di un'affermazione piuttosto scherzosa, da non prendere alla lettera, considerando il personaggio in questione è difficile escludere qualsiasi eventualità. D'altra parte, Kojima è un designer che cerca spesso di trovare soluzioni di gioco inedite e interazioni particolari, come abbiamo visto in tante situazioni, dunque non è escluso che dicesse sul serio, visto l'avvento dell'era dei viaggi spaziali turistici.

Per il resto, rimaniamo in attesa di vedere qualcosa di Death Stranding 2, grande assente dalle fiere estive che si sono recentemente tenute.