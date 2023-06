Hideo Kojima - Connecting Worlds: un trailer per il documentario sul game designer

PlayStation Studios e Kojima Productions presentano Hideo Kojima - Connecting Worlds, un documentario interamente dedicato al celebre game designer, con un trailer ufficiale pubblicato proprio in queste ore e visibile qui sotto.

Il video promette di portarci in "un viaggio nella mente creativa del più iconico creare di videogiochi al mondo" e sembra incentrarsi soprattutto sulla fase post-Konami di Hideo Kojima, dalla fondazione di Kojima Productions come team indipendente allo sviluppo di Death Stranding.

Considerando la quantità di star che sono transitate per gli studi del team di sviluppo, possiamo aspettarci una notevole quantità di ospiti speciali.

Tra questi ci saranno Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid, Chvrches e tanti altri, le cui testimonianze sono state raccolte all'interno di questa particolare iniziativa.

Il documentario sembra essere particolarmente incentrato su Death Stranding, considerando anche che si tratta dell'unico progetto di grosso calibro portato a termine nel periodo preso in considerazione, mentre è difficile che siano presenti giochi ancora in sviluppo come Death Stranding 2 e il misterioso gioco sviluppato con Xbox Games Studios, che potrebbe essere il vociferato Overdose.