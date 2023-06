Atomic Heart: update 1.13 disponibile, aggiunge Photo Mode e vari miglioramenti

Mundfish ha pubblicato in queste ore l'update 1.13 di Atomic Heart, attraverso quella che viene definita patch 1.7.0.0 su PC e console, che principalmente aggiunge la modalità Foto ma applica anche diversi miglioramenti al gioco.

Le novità principali sono dunque l'aggiunta della modalità fotografica, che consente di scattare screenshot particolarmente elaborati e a maggiore qualità grafica, con aggiunta di filtri ed effetti, oltre a nuove opzioni grafiche aggiunge alle impostazioni, studiate in particolare per Steam Deck.

Potete vedere il trailer di presentazione dedicato alla nuova modalità riportato qui sopra.

Tra le altre novità, l'update 1.13 aggiunge il supporto per AMD FSR 2.2 su PC, oltre ad alcuni miglioramenti per quanto riguarda la fisica delle auto e la stabilità del gioco, con la correzione di alcuni bug e crash rilevati.

Trovate le note ufficiali complete riguardanti l'aggiornamento in questione a questo indirizzo su Steam, comprendenti anche una serie di raccomandazioni su come risolvere alcuni problemi noti del gioco. Per il resto, vi ricordiamo la nostra recensione di Atomic Heart.