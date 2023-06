Splatoon 3: il prossimo DLC 'Side Order' porta novità importanti, che cambiano il gameplay

In una nuova intervista pubblicata da Famitsu, il producer Hisashi Nogami e i director Shintaro Sato e Seita Inoue hanno parlato del prossimo e grosso DLC per Splatoon 3, intitolato "Side Order" e destinato a portare novità importanti per il gioco, anche sul fronte del gameplay.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, la nuova espansione porterà con sé una "campagna single player", qualcosa che risulterà "completamente nuovo e diverso" rispetto a quanto visto finora in Splatoon 3. "Nella seconda ondata di questo DLC, una nuova campagna single player chiamata Side Order verrà introdotta in Splatoon 3", hanno riferito gli sviluppatori.

In particolare, sembra che l'introduzione di questo DLC risulterà evidente anche nel mondo di gioco in generale, considerando che, nella descrizione ufficiale, si fa invita i giocatori a "Vedere come è diventata Inkopolis Square, l'area centrale di Splatoon 2".

Questa fa pensare che Side Order conterrà dei collegamenti diretti con il secondo capitolo, forse introducendo le ambientazioni di questo all'interno del mondo di Splatoon 3 per una storia completamente nuova. Al momento non ci sono ancora informazioni sulla data d'uscita di questa seconda mandata di DLC per Splatoon 3, in attesa di ulteriori dettagli da Nintendo.

Nel frattempo, alla fine di maggio è stato pubblicato l'aggiornamento alla versione 4.0.0, che ha già introdotto parecchie novità interessanti al coloratissimo sparatutto per Nintendo Switch.