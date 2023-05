Splatoon 3: versione 4.0.0 in arrivo, vediamo cosa cambia con il grosso aggiornamento

Splatoon 3 sta per ricevere l'aggiornamento alla versione 4.0.0, con un grosso aggiornamento che modifica il bilanciamento del gioco e aggiunge ulteriori contenuti, nel supporto continuativo di Nintendo al suo particolare sparatutto.

L'aggiornamento 4.0.0 è previsto per oggi, 30 maggio 2023, in tempo per l'avvio della Sizzle Season fissato per l'1 giugno 2023. Con questa, sono previste diverse novità come:

Un nuovo catalogo di oggetti, decorazioni, sticker, emote e altro

Un nuovo stage: Barnacle & Dime

Un livello di ritorno da Splatoon 2: Humpback Pump Track

2 nuove armi principali

9 nuovi set di armi con diverse sub e armi speciali

Un nuovo livello Salmon Run: Jammin' Salmon Junction

11 nuove carte Tableturf Battle

Numerosi cambiamenti sono stati poi applicati al multiplayer, compresa l'aggiunta di due armi, S-BLAST '92 e Painbrush, a partire dall'inizio della Sizzle Season 2023. Numerose poi anche le variazioni in termini di bilanciamento, per cui vi rimandiamo a questa pagina che riporta le note complete da parte di Nintendo.