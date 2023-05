Games with Gold, giugno 2023: i giochi gratis per Xbox sono stati annunciati

Microsoft ha svelato quali sono i giochi inclusi con l'abbonamento Gold di Xbox. I Game With Gold di giugno 2023 sono Adios e The Vale: Shadow of the Crown. Vi ricordiamo che i vantaggi di Xbox Live Gold sono inclusi all'interno di Xbox Game Pass Ultmate.

Adios, che sarà disponibile per tutto il mese di giugno 2023, racconta la storia di un allevatore di maiali in Kansas che non vuole più aiutare la mafia a far sparire i cadaveri tramite il proprio allevamento. Un tuo amico, un killer di professione, cerca di convincerti a cambiare idea nel mentre svolgete alcune faccende nel corso di una giornata. Si tratta di un gioco narrativo che riflette sulla moralità e sulla spiritualità, completamente doppiato.

The Vale: Shadow of the Crown, disponibile dal 16 giugno al 15 luglio, è un'avventura d'azione che punta su una profonda storia che utilizza tutto il potenziale dell'audio 3D e del feedback aptico del controller "per offrire un gameplay viscerale che infrange la barriera tra giocatore e personaggio". In qualità di gioco basato sull'audio, The Vale si propone di dare nuova vita ai combattimenti medievali e di offrire un'esperienza davvero inedita sia ai giocatori ipovedenti che a quelli vedenti.

I giochi di Games with Gold di giugno 2023

